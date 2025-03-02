Президентка Єврокомісії перед самітом з Зеленським: слабкість породжує нові війни

Саміт у Лондоні

Сьогодні, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України, який скликає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На ньому буде присутній президент Володимир Зеленський, який прилетів до Лондона напередодні.

У саміті також візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, глава МЗС Туреччини, генсек НАТО, президенти Єврокомісії та Євроради.

Перед самітом Стармер анонсував підготовку плану щодо України. За його словами, Британі і Франція працюватимуть над планом з Україною, щоб потім представити його США.

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