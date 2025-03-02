Президент Еврокомиссии перед саммитом с Зеленским: слабость порождает новые войны

Саммит в Лондоне

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине, который созывает премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На нем будет присутствовать президент Владимир Зеленский, который прилетел в Лондон накануне.

В саммите также примут участие лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, глава МИД Турции, генсек НАТО, президенты Еврокомиссии и Евросовета.

Перед саммитом Стармер анонсировал подготовку плана по Украине. По его словам, Британия и Франция будут работать над планом с Украиной, чтобы потом представить его США.

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