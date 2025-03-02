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Президентка Єврокомісії перед самітом з Зеленським: слабкість породжує нові війни

Лондон, Неділя 02 березня 2025 14:37
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Президентка Єврокомісії перед самітом з Зеленським: слабкість породжує нові війни Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила Україну у підтримці з боку Європи. Вона зазначила, що це може призвести до справедливого і тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фон дер Ляєн в X (Twitter).

"Шлях до миру - це сила. Слабкість породжує більше війн", - зазначила вона.

Президентка Європейської комісії зробила відповідну заяву на шляху до Лондона для участі у саміті щодо України. Вона зазначила, що прямує до Британії висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Саміт у Лондоні

Сьогодні, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України, який скликає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На ньому буде присутній президент Володимир Зеленський, який прилетів до Лондона напередодні.

У саміті також візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, глава МЗС Туреччини, генсек НАТО, президенти Єврокомісії та Євроради.

Перед самітом Стармер анонсував підготовку плану щодо України. За його словами, Британі і Франція працюватимуть над планом з Україною, щоб потім представити його США.

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Єврокомісія Євросоюз Мирні переговори Урсула фон дер Ляйєн
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