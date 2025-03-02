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Президент Еврокомиссии перед саммитом с Зеленским: слабость порождает новые войны

Лондон, Воскресенье 02 марта 2025 14:37
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Президент Еврокомиссии перед саммитом с Зеленским: слабость порождает новые войны Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Украину в поддержке со стороны Европы. Она отметила, что это может привести к справедливому и длительному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фон дер Ляйен в X (Twitter).

"Путь к миру - это сила. Слабость порождает больше войн", - отметила она.

Президент Европейской комиссии сделала соответствующее заявление на пути в Лондон для участия в саммите по Украине. Она отметила, что направляется в Британию выразить постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и длительному миру в Украине.

"Мы будем поддерживать Украину, одновременно осуществляя резкое усиление европейской обороны", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Саммит в Лондоне

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине, который созывает премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На нем будет присутствовать президент Владимир Зеленский, который прилетел в Лондон накануне.

В саммите также примут участие лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, глава МИД Турции, генсек НАТО, президенты Еврокомиссии и Евросовета.

Перед саммитом Стармер анонсировал подготовку плана по Украине. По его словам, Британия и Франция будут работать над планом с Украиной, чтобы потом представить его США.

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Еврокомиссия Евросоюз Мирные переговоры Урсула фон дер Ляйен
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