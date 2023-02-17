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Президенти Франції та Чехії обговорили гарантії безпеки для України

Фото: президент Чехії Петр Павел та президент Франції Еммануель Макрон (twitter.com/general_pavel)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 лютого, Чехія і Франція обговорили гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Чехії Петра Павела.

"Я питав президент Еммануеля Макрона про погляд Франції на можливу мирну угоду та гарантії безпеки для України", - йдеться у повідомленні.

Павло додав, що завершення війни в Україні є принципово важливим для Чехії.

Макрон своєю чергою цікавився планами, які саме плани Павел хоче реалізувати на посаді чеського президента.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Польща пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки. І пропонує зробити це до саміту Альянсу, який відбудеться цього літа.

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