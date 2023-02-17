Президенти Франції та Чехії обговорили гарантії безпеки для України

У п'ятницю, 17 лютого, Чехія і Франція обговорили гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Чехії Петра Павела.

"Я питав президент Еммануеля Макрона про погляд Франції на можливу мирну угоду та гарантії безпеки для України", - йдеться у повідомленні.

Павло додав, що завершення війни в Україні є принципово важливим для Чехії.

Макрон своєю чергою цікавився планами, які саме плани Павел хоче реалізувати на посаді чеського президента.