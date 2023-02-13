ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 17:12
У Німеччині вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано Фото: Штеффен Гебештрайт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький сайт ntv.

За словами представника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але поки рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.

Також він зазначив, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський назвав ключовий принцип гарантій безпеки для України.

Також раніше ми писали, що Польща пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки. І пропонує зробити це до саміту Альянсу, який відбудеться цього літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці