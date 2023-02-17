Президенты Франции и Чехии обсудили гарантии безопасности для Украины

В пятницу, 17 февраля, Чехия и Франция обсудили гарантию безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Чехии Петра Павела.
"Я спрашивал президент Эммануэля Макрона о взгляде Франции на возможное мирное соглашение и гарантии безопасности для Украины", - говорится в сообщении.
Павел добавил, что завершение войны в Украине принципиально важно для Чехии.
Макрон в свою очередь интересовался планами, какие именно планы Павел хочет реализовать в должности чешского президента.
Напомним, что в правительстве Германии считают, что еще рано говорить о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.
Польша предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности. И предлагает сделать это до саммита Альянса, который состоится этим летом.
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