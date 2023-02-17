Президенты Франции и Чехии обсудили гарантии безопасности для Украины

В пятницу, 17 февраля, Чехия и Франция обсудили гарантию безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Чехии Петра Павела.

"Я спрашивал президент Эммануэля Макрона о взгляде Франции на возможное мирное соглашение и гарантии безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Павел добавил, что завершение войны в Украине принципиально важно для Чехии.

Макрон в свою очередь интересовался планами, какие именно планы Павел хочет реализовать в должности чешского президента.