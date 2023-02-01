Польща пропонує НАТО надати Україні "гарантії" перед літнім самітом Альянсу

Польща пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки. І пропонує зробити це до саміту Альянсу, який відбудеться цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди, якого цитує dorzeczy.pl.

При цьому він наголосив, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, щоб мати змогу зупинити наступ Росії та повернути окуповані території, і це "найважливіше завдання сьогодні".

"Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО. Тобто, зробити крок далі в цьому процесі зміцнення безпеки України з точки зору її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу", - заявив Дуда.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, вступ нашої країни до НАТО - це найкращі гарантії безпеки для України.

Додамо, як повідомляли в Офісі президента, Україна продовжує працювати над отриманням гарантій безпеки, щоб захиститися від нової агресії з боку Росії, а одною з головних гарантій має стати так званий "повітряний щит".

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