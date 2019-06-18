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У президента требуют от Рады передать все копии документов о численности коалиции

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 12:12
У президента требуют от Рады передать все копии документов о численности коалиции
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук попросил Раду ускорить передачу этих документов

Администрация президента требует от Верховной рады предоставить все доказательные документы по делу конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук попросил ВР ускорить передачу этих документов.

"Хотел бы обратить ваше внимание народных депутатов, что сейчас проводится слушание КСУ о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента. Мы внесли прошение на имя Верховной рады о предоставлении ряда документов: копий, стенограмм, перечня фракций, копий заседаний секретариатов и т. д. Мы хотели получить всю необходимую доказательную базу, которая нужна для рассмотрения вопроса по существу. Очень просим ускорить предоставление этих документов", - заявил Стефанчук.

Представитель президента подчеркнул, что на обращение АП в Верховной раде ответили "отпиской" о том, что обращение зарегистрировано и требует продолжения указанного срока для обработки.

Председатель Верховной рады в свою очередь ответил, что не имеет полномочий определять численный состав коалиции. Однако аппарат Верховной рады предоставит Администрации президента копии документов о численности фракций и заявления депутатов о выходе из коалиции, которые уже были переданы в Конституционный суд.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий передал в Конституционный суд все заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июня, в КСУ заявили, что спикер ВР не предоставил суду список депутатов коалиции.

Подчеркнем, ранее Парубий объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции и о прекращении ее существования. Тогда он заявил, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.

Парубий может созвать внеочередное заседание Рады Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук
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