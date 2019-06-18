У президента вимагають від Ради передати всі копії документів про чисельність коаліції

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук попросив Раду прискорити передачу цих документів

Адміністрація президента вимагає від Верховної ради надати всі доказові документи у справі конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Про це заявив представник президента у ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук попросив ВР прискорити передачу цих документів.

"Хотів би звернути вашу увагу народних депутатів, що зараз проводиться слухання КСУ щодо визнання неконституційним указу президента про розпуск парламенту. Ми внесли прохання на ім'я Верховної ради щодо надання низки документів: копій, стенограм, переліку фракцій, копій засідань секретаріатів і т.д. Ми хотіли отримати всю необхідну доказову базу, яка потрібна для розгляду питання по суті. Дуже просимо прискорити надання цих документів", - заявив Стефанчук.

Представник президента наголосив, що на звернення АП у Верховній раді відповіли "відпискою" про те, що звернення зареєстровано і потребує продовження зазначеного строку для опрацювання.

Голова Верховної ради у свою чергу відповів, що не має повноважень визначати чисельний склад коаліції. Проте апарат Верховної ради надасть Адміністрації президента копії документів про чисельність фракцій та заяви депутатів про вихід із коаліції, які вже були передані до Конституційного суду.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій передав до Конституційного суду всі заяви народних депутатів про вихід із коаліції. Спікер підкреслив, що в КСУ передані документи тільки про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 червня, у КСУ заявили, що спікер ВР не надав суду список депутатів коаліції.

Підкреслимо, раніше Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції і про припинення її існування. Тоді він заявив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.