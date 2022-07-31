У президента Сербии заговорили о "денацификации" Балкан
Сербия могла бы начать так называемую "денацификацию" балканских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter топ-функционера правящей Сербской прогрессивной партии Владимира Джукановича.
"Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - отметил он.
Его пост вызвал бурную реакцию среди пользователей Twitter. В частности, ему напомнили, что президент России Владимир Путин использовал "денацификацию" в качестве предлога для нападения на Украину.
"Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага", - добавил Джуканович.
Отметим, в последнем твите он также упомянул усташей - членов хорватского движения, которые в годы Второй мировой войны опирались на Германию и Италию.
Примечательно, что Джуканович находится под санкциями Украины с 2021 года.
Напомним, ранее в Сербии раскритиковали инициативу Косово по отмене документов и автомобильных номеров, выданных сербской стороной. В МИД страны заявили, что албанцы собираются устроить "ад" для сербов в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.