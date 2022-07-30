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Албанцы готовят "ад" для сербов в Косово, - глава МИД Сербии

Новина українською →
Сербия, Суббота 30 июля 2022 17:01
Албанцы готовят "ад" для сербов в Косово, - глава МИД Сербии Фото: министр иностранных дел Сербии Никола Селакович (kiev.mfa.gov.rs)
Автор: Наталия Гурковская

Власти Косово отменой документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, собираются устроить "ад" для сербов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Сербии Никола Селаковича, передает Tanjug.

"Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в предстоящие дни. Президент Вучич сегодня встретится, и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу", - заявил он в субботу, 30 июля.

По словам главы МИДа по этому вопросу ожидается и обращение президента Сербии Александара Вучича.

"Уверен, больше об этом в своем завтрашнем вечернем обращении будет говорить и сам президент Вучич после разговоров, которые проведет сегодня с представителями сербов из Косово и Метохии и других шагов, и в своем обращении к отечественной и мировой общественности будет говорить об этой ситуации, которая нам угрожает вступлением завтра вечером в силу мер Альбина Курти (премьер Косово, - ред.)", - добавил он.

Напомним, с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.

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