Албанцы готовят "ад" для сербов в Косово, - глава МИД Сербии

"Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в предстоящие дни. Президент Вучич сегодня встретится, и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу", - заявил он в субботу, 30 июля.

По словам главы МИДа по этому вопросу ожидается и обращение президента Сербии Александара Вучича.

"Уверен, больше об этом в своем завтрашнем вечернем обращении будет говорить и сам президент Вучич после разговоров, которые проведет сегодня с представителями сербов из Косово и Метохии и других шагов, и в своем обращении к отечественной и мировой общественности будет говорить об этой ситуации, которая нам угрожает вступлением завтра вечером в силу мер Альбина Курти (премьер Косово, - ред.)", - добавил он.