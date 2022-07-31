У президента Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан

Сербія могла б почати так звану "денацифікацію" балканських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter топ-функціонера правлячої Сербської прогресивної партії Володимира Джукановича.

"Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - зазначив він.

Його пост викликав бурхливу реакцію серед користувачів Twitter. Зокрема, йому нагадали, що президент Росії Володимир Путін використав "денацифікацію" як привід для нападу на Україну.

"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - додав Джуканович.

Зазначимо, в останньому твіті він також згадав усташів - членів хорватського руху, які в роки Другої світової війни спиралися на Німеччину та Італію.

Примітно, що Джуканович перебуває під санкціями України з 2021 року.