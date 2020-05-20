Президента Румынии оштрафовали за высказывания о венгерской автономии

Национальный совет по вопросам борьбы с дискриминацией Румынии оштрафовал президента Румынии Клауса Йоганниса. Дело касается его высказываний об автономии Секейского края, где проживает венгерское меньшинство.

Об этом сообщает Romania-insider.

Нацсовет Румынии считает, что заявление Йоганниса "является актом дискриминации и нарушает право на достоинство на основе этнической принадлежности".

А вот сама администрация Йоганниса убеждает, что решение Нацсовета Румынии является политическим, и президент собирается обжалывать его в суде.

Напомним, недавние заявления президента Румынии Клауса Йоганниса относительно венгров вызвали недовольство у главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сиярти. Он назвал недавние заявления президента Румынии абсолютно "нецивилизованными" и направленными на разжигание ненависти. Также он призвал Йоганниса больше уважать венгров, проживающих в Румынии.

Сама же спор возник после того как нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об автономии Секейского края - региона в центральной Румынии, населенного этническими венграми. Законопроект был автоматически принят, поскольку из-за пандемии коронавируса не обсуждался в течение 45 дней.

Как сообщало РБК-Украина, в среду, 29 апреля, сенат Румынии не поддержал проект о создании автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии.

Ранее сообщалось, что палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края.

Кроме того, в Румынии проходили акции протеста, в ходе которых несколько тысяч этнических венгров собрались в городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейского края.