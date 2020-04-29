ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенат Румынии отклонил проект венгерской автономии

Новости » Политика     29.04.2020 - 16:36
Сенат Румынии отклонил проект венгерской автономии
Фото: парламент Румынии (EPA)

Проект отклонили 126 сенаторов

В среду, 29 апреля, Сенат Румынии не поддержал проект о создании автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает Digi 24.

За это решение после двухчасовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Документ, который был инициирован Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получила бы своего президента сроком на четыре года. Венгерский язык должен был стать официальной и использоваться в государственных учреждениях; предполагалось свободное использование "символики венгерской нации".

Напомним, ранее сообщалось, что палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края.

Кроме того, в Румынии проходили акции протеста, в ходе которых несколько тысяч этнических венгров собрались в городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейского края.

В Румынии создают венгерскую автономию В Одесской области почувствовали землетрясение
Новости Украины РумынияВенгрия
News
On Top