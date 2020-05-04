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Заявление президента Румынии вызвало дипломатический спор с Венгрией

Новости » Политика     04.05.2020 - 15:22
Заявление президента Румынии вызвало дипломатический спор с Венгрией
Фото: парламент Румынии (EPA)

Спор возник после одобрения законопроекта об автономии Секейского края

Недавние заявления президента Румынии Клауса Йоганниса относительно венгров вызвали недовольство у главы Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петера Сиярти. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Euractiv.

Как сообщается, Петер Сиярто назвал недавние заявления президента Румынии абсолютно "нецивилизованными" и направленными на разжигание ненависти. Также он призвал Йоганниса больше уважать венгров, проживающих в Румынии.

Сам же спор возник после того, как нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об автономии Секейского края - региона в центральной Румынии, населенного этническими венграми. Законопроект был автоматически принят, поскольку из-за пандемии коронавируса не обсуждался в течение 45 дней.

После чего Йоганнис обвинил Социалистическую демократическую партию, в сговоре с партией венгерского нацменьшинства UDMR, которая поддерживает Йоганниса, в том, что они хотят отдать Трансильванию Венгрии.

Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии назвало заявления Сиярто "провокационными и несоответствующими", и просило Венгрию пересмотреть свое отношение и действия в отношении Румынии. А сам законопроект был связан исключительно с внутренними дебатами в стране, что свидетельствует о том, что Сиярто не имеет права голоса по этому вопросу.

Напомним, в среду, 29 апреля, Сенат Румынии не поддержал проект о создании автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии.

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