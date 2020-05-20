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Президента Румунії оштрафували за висловлювання щодо угорської автономії 

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Нацрада Румунії вважає, що заява Йоганніса "є актом дискримінації"

Національна рада з питань боротьби з дискримінацією Румунії оштрафувала президента Румунії Клауса Йоганніса. Справа стосується його висловлювань, щодо автономії Секейського краю, де проживає угорська меншина.

Про це повідомляє Romania-insider.

Нацрада Румунії вважає, що заява Йоганніса "є актом дискримінації та порушує право на гідність на основі етнічної приналежності".

А от сама адміністрація Йоганніса переконує, що рішення Нацради Румунії є політичним, і президент збирається його оскаржить в суді.

Нагадаємо, недавні заяви президента Румунії стосовно угорців викликали невдоволення у глави Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярти. Він назвав недавні заяви президента Румунії абсолютно "нецивілізованими" і спрямованими на розпалювання ненависті. Також він закликав Йоганніса більше поважати угорців, які проживають в Румунії.

Сама ж суперечка виникла після того як нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Законопроект був автоматично прийнятий, оскільки через пандемію коронавірусу не обговорювався протягом 45 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 29 квітня, сенат Румунії не підтримав проект про створення автономії Секейского краю, де проживає угорська національна меншина Румунії.

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Раніше повідомлялося, що палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію краю Секейского.

Крім того, у Румунії проходили акції протесту, в ході яких кілька тисяч етнічних угорців зібралися в місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейского краю.

Автор: Виталина Благодатова