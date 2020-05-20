Президента Румунії оштрафували за висловлювання щодо угорської автономії 

Національна рада з питань боротьби з дискримінацією Румунії оштрафувала президента Румунії Клауса Йоганніса. Справа стосується його висловлювань, щодо автономії Секейського краю, де проживає угорська меншина.

Про це повідомляє Romania-insider.

Нацрада Румунії вважає, що заява Йоганніса "є актом дискримінації та порушує право на гідність на основі етнічної приналежності".

А от сама адміністрація Йоганніса переконує, що рішення Нацради Румунії є політичним, і президент збирається його оскаржить в суді.

Нагадаємо, недавні заяви президента Румунії стосовно угорців викликали невдоволення у глави Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярти. Він назвав недавні заяви президента Румунії абсолютно "нецивілізованими" і спрямованими на розпалювання ненависті. Також він закликав Йоганніса більше поважати угорців, які проживають в Румунії.

Сама ж суперечка виникла після того як нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Законопроект був автоматично прийнятий, оскільки через пандемію коронавірусу не обговорювався протягом 45 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 29 квітня, сенат Румунії не підтримав проект про створення автономії Секейского краю, де проживає угорська національна меншина Румунії.

Раніше повідомлялося, що палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію краю Секейского.

Крім того, у Румунії проходили акції протесту, в ході яких кілька тисяч етнічних угорців зібралися в місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейского краю.