У президента рассказали, как будет происходить голосование за ЦИК

По словам Луценко, нардепы уже провели все необходимые консультации с кандидатами в состав ЦИК

Голосование за избрание новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет происходить по количеству набранных голосов каждым из кандидатов. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг состоится голосование за обновленный состав Центральной избирательной комиссии. Голосование будет происходить по количеству набранных голосов. Каждый народный депутат нажмет на кнопку и определится. По результатам мы будем видеть обновленный состав", - рассказала Луценко.

По ее словам, нардепы уже провели все необходимые консультации с кандидатами в состав избирательной комиссии.

"Депутаты имели возможность провести все необходимые консультации. Депутаты имели возможность в комитете поставить вопрос новых кандидатов. Могли определиться, кто лучше, соответствует ли критериям. Я думаю, что все определились с этим. Фракции определились с этим", - добавила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" решит вопрос относительно голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 5 июля.