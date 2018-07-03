Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У президента рассказали, как будет происходить голосование за ЦИК

НовостиПолитика    03.07.2018 - 12:26
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

По словам Луценко, нардепы уже провели все необходимые консультации с кандидатами в состав ЦИК

Голосование за избрание новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет происходить по количеству набранных голосов каждым из кандидатов. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг состоится голосование за обновленный состав Центральной избирательной комиссии. Голосование будет происходить по количеству набранных голосов. Каждый народный депутат нажмет на кнопку и определится. По результатам мы будем видеть обновленный состав", - рассказала Луценко.

По ее словам, нардепы уже провели все необходимые консультации с кандидатами в состав избирательной комиссии.

"Депутаты имели возможность провести все необходимые консультации. Депутаты имели возможность в комитете поставить вопрос новых кандидатов. Могли определиться, кто лучше, соответствует ли критериям. Я думаю, что все определились с этим. Фракции определились с этим", - добавила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" решит вопрос относительно голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 5 июля.

Фракция БПП определится с голосованием по ЦИК в четверг Рада отменила налогообложение алиментов от нерезидентов
Теги публикации: Верховная Рада, Центральная избирательная комиссия, Ирина Луценко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь