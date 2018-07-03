Фракция БПП определится с голосованием по ЦИК в четверг

Заседание фракции запланировано провести перед началом заседания парламента

Фракция "Блока Петра Порошенко" решит вопрос относительно голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 5 июля. Об этом сообщил заместитель главы БПП Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание фракции запланировано провести перед началом заседания парламента.

"Мы считаем, что голосование за изменение состава ЦИК будет в четверг. Окончательное решение будет принято на заседании фракции с 9:00 до 10:00 в четверг...Здесь в помещении Верховной рады, как всегда", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совещания заявил, что в четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии.

Добавим, недавно глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривен.