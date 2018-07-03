Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Фракция БПП определится с голосованием по ЦИК в четверг

НовостиПолитика    03.07.2018 - 11:40
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Заседание фракции запланировано провести перед началом заседания парламента

Фракция "Блока Петра Порошенко" решит вопрос относительно голосования за обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 5 июля. Об этом сообщил заместитель главы БПП Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание фракции запланировано провести перед началом заседания парламента.

"Мы считаем, что голосование за изменение состава ЦИК будет в четверг. Окончательное решение будет принято на заседании фракции с 9:00 до 10:00 в четверг...Здесь в помещении Верховной рады, как всегда", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совещания заявил, что в четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии.

Добавим, недавно глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сообщил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривен.

Ключевым вопросом на следующей пленарной неделе будет вопрос ЦИК У президента рассказали, в каких фракциях идут консультации по изменению состава ЦИК
Теги публикации: Центральная избирательная комиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь