У президента розповіли, як відбуватиметься голосування за ЦВК

За словами Луценко, нардепи вже провели всі необхідні консультації з кандидатами до складу ЦВК

Голосування за обрання нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) відбуватиметься за кількістю набраних голосів кожним з кандидатів. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер відбудеться голосування за оновлений склад Центральної виборчої комісії. Голосування буде відбуватись по кількості набраних голосів. Кожен народний депутат натисне на кнопку і визначиться. По результатам ми будемо бачити оновлений склад", - розповіла Луценко.

За її словами, нардепи вже провели всі необхідні консультації з кандидатами до складу виборчої комісії.

"Депутати мали можливість провести всі необхідні консультації. Депутати мали можливість у комітеті поставити питання за нових кандидатів. Могли визначитись, хто кращий, чи відповідає критеріям. Я думаю, що всі визначились із цим. Фракції визначились із цим", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" вирішить питання щодо голосування за оновлений склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) у четвер, 5 липня.