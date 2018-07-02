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У президента просят принять законопроект относительно незаконного пересечения границы

НовостиПолитика    02.07.2018 - 13:06
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Верховная рада должна рассмотреть законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы. Об этом во время согласительного совета ВР сообщила представитель президента в Раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очень хотелось бы, чтобы на этой пленарной неделе мы рассмотрели законопроект №7017, где установление уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Вы знаете, сколько диверсионных групп пытаются проникнуть в Украину, сколько происходит убийств и заминирований... Соответственно, этот закон необходим на сегодняшний день", - заявила Луценко.

Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко во время встречи с работниками Госпогранслужбы на украинско-молдавской границе заявил, что в Украине могут вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

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Теги публикации: граница, Верховная Рада, Ирина Луценко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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