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У президента просять ухвалити законопроект про незаконний перетин кордону

НовиниПолітика    02.07.2018 - 13:06
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Верховна рада має розглянути законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин українського кордону. Про це під час погоджувальної наради ВР повідомила представник президента у Раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дуже хотілося б, щоб на цьому пленарному тижні ми розглянули законопроект №7017, де встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. Ви знаєте, скільки диверсійних груп пробують проникнути в Україну, скільки відбувається вбивств та замінувань… Відповідно, цей закон є необхідним на сьогоднішній день", - заявила Луценко.

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко під час зустрічі з працівниками Держприкордонслужби на українсько-молдовському кордоні заявив, що в Україні можуть повернути кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.

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Теги публікації: кордон, Верховна Рада, Ірина Луценко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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