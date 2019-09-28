ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У президента прокомментировали отставку Данилюка

Новости » Политика    28.09.2019 - 04:00
У президента прокомментировали отставку Данилюка
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Зеленский примент решение по Данилюку после возвращения с Нью-Йорка

В Офисе президента (ОП) Украины опубликовали официальный комментарий, касающийся информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в Telegram-канале ОП.

Отмечается, что заявление об отставке Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент рассмотрит заявление по возвращении в Киев", - говорится в комментарии.

По неофициальным данным, Данилюк может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что остается на работе секретаря Совета национальной безопасности и обороны до решения президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая 2019 года. До момента назначения в команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Данилюк написал заявление об отставке Бюджет-2020: СНБО проведет заседание перед вторым чтением закона
Новости Украины СНБОАлександр Данилюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь