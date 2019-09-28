У президента прокомментировали отставку Данилюка

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Зеленский примент решение по Данилюку после возвращения с Нью-Йорка

В Офисе президента (ОП) Украины опубликовали официальный комментарий, касающийся информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в Telegram-канале ОП.

Отмечается, что заявление об отставке Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент рассмотрит заявление по возвращении в Киев", - говорится в комментарии.

По неофициальным данным, Данилюк может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что остается на работе секретаря Совета национальной безопасности и обороны до решения президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая 2019 года. До момента назначения в команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.