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У президента прокоментували відставку Данилюка

Новини » Політика    28.09.2019 - 04:00
У президента прокоментували відставку Данилюка
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Зеленський ухвалить рішення по Данилюку після повернення з Нью-Йорка

В Офісі президента (ОП) України опублікували офіційний коментар, що стосується інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це йдеться в Telegram-каналі ОП.

Наголошується, що заява про відставку Олександр Данилюк написав на ім'я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Президент розгляне заяву на повернення в Київ", - йдеться в коментарі.

За неофіційними даними, Данилюк може стати послом України в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що залишається на роботі секретаря Ради національної безпеки і оборони до рішення президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня 2019 року. До моменту призначення в команді Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

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Новини України РНБООлександр Данілюк
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