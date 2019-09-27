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Данилюк остается в СНБО до решения Зеленского

Новости » Политика    27.09.2019 - 13:48
Данилюк остается в СНБО до решения Зеленского
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк подтвердил информацию об увольнении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что остается на работе до решения президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

Кроме этого, в Офисе президента сообщили, что перед началом визита Зеленского в США Данилюк написал заявление об увольнении.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал он.

Отметим, в комментарии РБК-Украина в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что Данилюк сейчас на рабочем месте и и работает.

Добавим, что Данилюк на этом посту четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года. В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельности.

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