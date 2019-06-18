У президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии

Верховная рада Украины должна отсрочить на год внедрение рынка электрической энергии для того, чтобы вопросы могли изучить эксперты Администрации президента. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель Зеленского отметил, что АП надеется на принятие Радой соответствующих законов авторства главы государства.

"Мы все-таки надеемся на сотрудничество с этой Верховной радой. Мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе внесены два законопроекта о рынке электроэнергетики - о возвращении "зеленого тарифа". Мы надеемся, что ВР даст возможность отсрочить на один год для того, чтобы решение о введении рынка электрической энергии было сбалансированным", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что два внесенных президентом законопроекта являются особенно приоритетными.

"Особенно об отсрочке. Ведь с 1 июля вступает новая процедура. Это было бы очень важным, чтобы мы не получили очередной скачок в ценах. Вы знаете, что это решение было принято еще до вступления президента Владимира Зеленского в полномочия. Поэтому, чтобы разобраться, нам нужно отложить. Мы должны посмотреть, готова ли инфраструктура, не будет ли злоупотреблений, как это отразится на рынке тарифов и экономике Украины, не будет ли перекосов в бюджетной сфере", - добавил Стефанчук.

Представитель президента в ВР отметил, что АП приобщила экспертов для изучения вопроса, чтобы избежать рисков в экономике Украины.

Напомним, ранее представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент предложит Верховной раде отменить формулу "Роттердам+". Анонсировалось, что соответствующий законопроект внесут в парламент в понедельник, 17 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства предлагает Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. В частности, 10 июня Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

Добавим также, ранее президент Украины заявил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.