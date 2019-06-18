У президента закликали Раду ухвалити два закони про ринок електроенергії

Верховна рада України має відстрочити на рік впровадження ринку електричної енергії задля того, щоб питання могли вивчити експерти Адміністрації президента. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник Зеленського зазначив, що АП сподівається на прийняття Радою відповідних законів авторства глави держави.

"Ми все-таки сподіваємось на співпрацю із цією Верховною радою. Ми і далі вносимо законопроекти. Минулого тижня внесено два законопроекти про ринок електроенергетики - по поверненню "зеленого тарифу". Ми сподіваємось, що ВР дасть можливість відтермінувати на один рік для того, щоб рішення про запровадження ринку електричної енергії було збалансованим", - заявив Стефанчук.

Він наголосив, що два внесених президентом законопроекти є особливо пріоритетними.

"Особливо про відстрочення. Адже з 1 липня вступає нова процедура. Це було б дуже принциповим, щоб ми не отримали черговий стрибок у цінах. Ви знаєте, що це рішення було прийнято ще до вступу президента Володимира Зеленського у повноваження. Тому, щоб розібратись, нам потрібно відтермінувати. Ми маємо подивитись, чи готова інфраструктура, чи не буде зловживань, як це відобразиться на ринку тарифів та економіці України, чи не буде перекосів у бюджетній сфері", - додав Стефанчук.

Представник президента у ВР наголосив, що АП долучила експертів для вивчення питання, щоб уникнути ризиків в економіці України.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що президент запропонує Верховній раді скасувати формулу "Роттердам+". Анонсувалося, що відповідний законопроект внесуть до парламенту в понеділок, 17 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Зокрема, 10 червня Зеленський зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

Додамо також, раніше президент України заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.