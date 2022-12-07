Президента Перу затримали після рішення розпустити парламент

Національна поліція Перу, у середу, 7 грудня повідомила, що "колишнього президента" Педро Кастільо затримали та звинуватили в заколоті після того, як він оголосив про розпуск Конгресу та встановлення "виключного надзвичайного уряду", який буде правити за допомогою його указу.

"У відповідь на вимоги громадян по всій країні ми вирішили створити надзвичайний уряд, спрямований на відновлення верховенства права та демократії", - сказав Кастільо у телевізійному зверненні до громадян.

На додачу він наказав запровадити нічну комендантську годину та реорганізувати судову систему й прокуратуру, яка розслідує його справу за звинуваченнями в корупції та зловживання владою. Звинувачення за цією справою він заперечував.

Віце-президент Перу засудила крок назвала його "державним переворотом" та . Г

оліція та збройні сили Перу також виступили на боці Конгресу.

За кілька годин після заяви, Кастільо був затриманий, Конгрес країни оголосив йому третій імпічмент та поклав обовязки президента на . Голосування в Конгресі поклало кінець бурхливим 17 місяцям перебування Кастільо при владі, за час яких вже було п’ять Кабмінів, шість кримінальних розслідувань і дві невдалі спроби імпічменту.