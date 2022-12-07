Президента Перу задержали после решения распустить парламент

Национальная полиция Перу, в среду, 7 декабря сообщила, что "бывшего президента" Педро Кастильо задержали и обвинили в мятеже после того, как он объявил о роспуске Конгресса и установлении "исключительного чрезвычайного правительства", которое будет править с помощью его указа.

"В ответ на требования граждан по всей стране мы решили создать чрезвычайное правительство, направленное на восстановление верховенства права и демократии", – сказал Кастильо в телевизионном обращении к гражданам.

Вдобавок он приказал ввести ночной комендантский час и реорганизовать судебную систему и прокуратуру, которая расследует его дело по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Обвинения по этому делу он отвергал.

Вице-президент Перу осудила шаг назвала его "государственным переворотом" и . Глава

олиция и вооруженные силы Перу выступили на стороне Конгресса.

Через несколько часов после заявления Кастильо был задержан, Конгресс страны объявил ему третий импичмент и возложил обязанности президента на . Голосование в Конгрессе положило конец бурным 17 месяцам пребывания Кастильо у власти, за время которых уже было пять Кабминов, шесть уголовных расследований и две неудачные попытки импичмента.