У президента объяснили, почему Рада не рассматривает законопроекты по Крыму

По словам Бабина, в комитетах парламента должны уделять больше внимания вопросу Крыма

Во время восьмой сессии Верховной рады разработанные законопроекты относительно деоккупации Крыма почти не рассматривались в профильных комитетах парламента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

По его словам, в комитетах парламента должны уделять больше внимания вопросу Крыма.

"Поскольку многие вопросы нужно поднимать в комитетах, мы в сентябре-октябре 2018 года будем очень тщательно работать с комитетами Верховной рады. С грустью констатирую, мы этому не уделяли огромного внимания. Теперь я пройду по всем комитетам ВР по всех вопросах, где есть слово "Крым". Они в лицо услышат и увидят (законопроекты, - ред.). А дальше пусть одобряют решение уважаемые народные депутаты", - сообщил Бабин.

По его словам, Верховной раде необходимо рассмотреть большой пакет законопроектов по Крыму.

"По Крыму вообще очень много законопроектов. Безусловно, комитеты должны предварительно одобрять то, что зарегистрировано по их профилям. Но мы не хотим сейчас работать "на мусорку": сначала подаем на рассмотрение президенту. Отдельные "точечные" законопроекты уже приняли нардепы и осенью их проголосуют. Это очень простые вещи относительно браков и ППД, трудно сказать, почему за них не голосовать. Но чтобы принять системный законопроект - нужно больше работать", - добавил он.

Постпред президента отметил, что некоторые законопроекты по Крыму не были рассмотрены депутатами из-за существования политического лобби в парламенте.

"Спросите у комитетов, сколько они рассмотрели законопроектов по Крыму. Как вы считаете, сколько у нас в Верховной раде депутатов, которые имеют бизнес в Крыму? Сколько депутатов, которых устраивает ситуация и они на этом зарабатывают? И я не знаю, сколько точно. Но, что их много, я уверен. Это проблема, ведь это большое политическое лобби", - добавил он.

Напомним, Бабин сообщил, что в течение 2018 представительство президента Украины разработало до 10 законопроектов по Автономной республике Крым, из которых только 3 были зарегистрированы в Верховной раде.