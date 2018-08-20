За год у президента разработали 10 законопроектов по Крыму

Отдельные законодательные инициативы будут касаться закона "О свободной экономической зоне Крым"

В течение 2018 года представительство президента Украины разработало 10 законопроектов относительно Автономной республики Крым, из которых только 3 были зарегистрированы в Верховной раде. Об этом сообщил Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, отвечая на вопрос "РБК-Украина".

"В течение года 10 законопроектов было разработано. Это несколько законопроектов, которые были поданы на рассмотрение президенту. Мы благодарны народным депутатам, которые поддерживали ряд этих проектов. Три из них зарегистрированы в парламенте. Это касается бесплатной правовой помощи для крымчан; упрощение процедур регистрации брака; усиления эффективности преследования незаконного нарушения авиационного законодательства над Крымом", - сообщил Бабин.

Он добавил, что представительство президента также работает над присоединением Украины к ряду конвенций, которые будут иметь значение к деоккупации Крыма.

"Есть еще подзаконные акты различного уровня. Одни предложенные на рассмотрение Кабинета министров. Например, проекты изменений и постановлений. То есть здесь можно сказать, что на этом этапе мы работаем точечно", - сообщил Бабин.

По его словам, представительство президента Украины в АРК в настоящее время разрабатывает ряд законопроектов, которые будут вноситься в парламент на следующей девятой сессии.

"Сейчас начнется политический сезон, депутаты вернутся в Киев. Мы будем работать с тем, чтобы (законопроекты - ред.) получили политическую поддержку, после того как их рассмотрит наше руководство. Это будет касаться юрисдикции, определения и наказания реального калаборанта; Это будет касаться усиления ответственности в сфере санкций", - добавил он.

По словам Бабина, отдельные законодательные инициативы будут касаться закона о "О свободной экономической зоне Крым".

"Эти (законопроекты - ред..) будут касаться ряда мероприятий в сфере конституционных обязанностей крымчан о военной службе, охране здоровья и образования", - добавил он.

Раннее постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин заявлял, что для сообщение между материковой территорией Украины и оккупированным Россией полуостровом должен быть определен легальный перевозчик для граждан.