У президента пояснили, чому Рада не розглядає законопроекти по Криму

За словами Бабіна, у комітетах парламенту мають приділяти більше уваги питанню Криму

Під час восьмої сесії Верховної ради розроблені законопроекти щодо деокупації Криму майже не розглядались у профільних комітетах парламенту. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив постійний представник президента України у АРК Борис Бабін.

За його словами, у комітетах парламенту мають приділяти більше уваги питанню Криму.

"Оскільки багато питань потрібно підіймати в комітетах, ми у вересні-жовтні 2018 року будемо дуже ретельно працювати з комітетами Верховної ради. З сумом констатую, ми цьому не приділяли величезної уваги. Тепер я пройду по всіх комітетах ВР по усіх питаннях, де є слово "Крим". Вони в обличчя почують і побачать (законопроекти, - ред.). А далі нехай схвалюють рішення шановні народні депутати", - повідомив Бабін.

За його словами, Верховній раді необхідно розглянути великий пакет законопроектів стосовно Криму.

"По Криму загалом дуже багато законопроектів. Безумовно, комітети мають попередньо схвалювати те, що зареєстровано за їх профілями. Але ми не хочемо зараз працювати "на смітник": спочатку подаємо на розгляд президенту. Окремі "точкові" законопроекти вже взяли нардепи і восени їх проголосують. Це дуже прості речі щодо шлюбів та ППД, важко сказати, чому за них не голосувати. Але щоб ухвалити системний законопроект - потрібно більше працювати", - додав він.

Постпред президента наголосив, що деякі законопроекти щодо Криму не були розглянуті депутатами через існування політичного лоббі у парламенті.

"Спитайте у комітетів, скільки вони розглянули законопроектів по Криму. Як ви вважаєте, скільки у нас у Верховній раді депутатів, які мають бізнес у Криму? Скільки депутатів, яких влаштовує ситуація і вони на цьому заробляють? І я не знаю, скільки точно. Але, що їх багато, я впевнений. Це є проблема, адже це є велике політичне лоббі", - додав він.

Нагадаємо, Бабін повідомив, що впродовж 2018 року представництво президента України розробило до 10 законопроектів щодо Автономної республіки Крим, з яких тільки 3 були зареєстровані у Верховній раді.