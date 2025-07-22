Президента Нацакадемії аграрних наук відсторонили від посади
Президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало відсторонили від посади. Він є фігурантом кримінальної справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, Гадзало міг сприяти фіктивному працевлаштуванню свого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував лише обов'язки водія, але отримував 200 тисяч гривень зарплати з бюджету.
Офіс генпрокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук. Печерський районний суд Києва задовольни його.
Гадзало отримав підозру у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Прокурори подали апеляцію через слабкий запобіжний захід, оскільки вважають, що є ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.
Розслідування проти співробітників НАБУ
СБУ та Офіс генпрокурора проводили обшуки у співробітників НАБУ. Також у САП проводили перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
НАБУ та САП заявили, що слідчі дії СБУ можуть зірвати розслідування топсправ. Проте спецслужба заперечила це і наголосила, що не отримувала доступ до інформації про операції.
Як відомо, кільком посадовцям НАБУ оголосили підозри. Високопосадовця Руслана Магамедрасулова підозрюють у веденні бізнесу в Росії.
Також СБУ повідомила, що викрила "крота" серед посадовців НАБУ. Його курував Дмитро Іванцов, який допомагав Януковичу тікати з України.
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