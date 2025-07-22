Президента Нацакадемии аграрных наук отстранили от должности
Президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало отстранили от должности. Он является фигурантом уголовного дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, Гадзало мог способствовать фиктивному трудоустройству своего водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял только обязанности водителя, но получал 200 тысяч гривен зарплаты из бюджета.
Офис генпрокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук. Печерский районный суд Киева удовлетворил его.
Гадзало получил подозрение в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде личных обязательств. Прокуроры подали апелляцию из-за слабой меры пресечения, поскольку считают, что есть риски влияния подозреваемого на ход расследования.
Расследование против сотрудников НАБУ
СБУ и Офис генпрокурора проводили обыски у сотрудников НАБУ. Также в САП проводили проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне.
НАБУ и САП заявили, что следственные действия СБУ могут сорвать расследование топ-дел. Однако спецслужба опровергла это и отметила, что не получала доступ к информации об операциях.
Как известно, нескольким должностным лицам НАБУ объявили подозрения. Чиновника Руслана Магамедрасулова подозревают в ведении бизнеса в России.
Также СБУ сообщила, что разоблачила "крота" среди должностных лиц НАБУ. Его курировал Дмитрий Иванцов, который помогал Януковичу бежать из Украины.
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