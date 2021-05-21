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Президента Нацакадемії аграрних наук запідозрили в отриманні ще одного хабаря

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 17:54
Президента Нацакадемії аграрних наук запідозрили в отриманні ще одного хабаря Фото: Ярослав Гадзало (facebook.com/naasukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала запідозрили в отриманні ще одного хабаря. За цим епізодом суд обрав йому запобіжний захід вигляді застави в розмірі понад 1,3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Гадзала повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря у розмірі 4 млн гривень. За версією слідства, він, використовуючи службове становище і за попередньою змовою з групою осіб, вимагав від керівника одного з підприємств НААН гроші за його не звільнення з посади.

За цим епізодом Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше суд повторно відсторонив президента НААН від займаної посади. Рішення діє до 8 липня. Його підозрюють в отриманні хабаря за призначення на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять в структуру Академії.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році йому вже повідомляли підозра у втручанні в діяльність працівника Державної виконавчої служби. Однак через кілька місяців прокурор у його справі закрив кримінальне провадження, не дочекавшись висновків експертизи.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру йому і чотирьом топ-чиновникам Національної академії аграрних наук у причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель.

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