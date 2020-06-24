Президента Косова обвинили в военных преступлениях

Фото: Хашим Тачи (wikimedia by Moerk MSC)

В преступлениях против человечества обвиняют еще 9 человек

Действующий президент Республики Косово Хашим Тачи обвиняется в военных преступлениях. Обвинительный акт против Тачи подал спецпрокурор Международного суда по преступлениям в Косове.

Об этом сообщает Euronews.

Помимо Тачи, в совершении военных преступлений и преступлений против человечества обвиняются еще 9 человек. Их подозревают в убийствах, пытках, преследованиях и похищениях людей.

"В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп", - отметили в прокуратуре.

Обвинительное заключение подается как "результат длительного расследования, которое может доказать озвученные обвинения вне всякого сомнения".

Президент Косова Хашим Тачи руководил антисербскими силами во время войны в Косове в конце 1990-х годов.

Менее года назад премьер-министр Косова Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как тот же суд вызвал его на допрос по подозрению в преступлениях против человечества.

Военные преступления в Косово расследовались Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В 2017 году Трибунал прекратил свое существование, вместо него создали Специальный международный суд по преступлениям в Косове.

Напомним, в начале года в Косове осудили 8 этнических албанцев, их обвинили в заговоре с целью убийства президента и премьера страны.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко