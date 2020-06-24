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Президента Косова звинуватили у військових злочинах

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 17:59
Президента Косова звинуватили у військових злочинах
Фото: Хашим Тачі (wikimedia by Moerk MSC)

У злочинах проти людства звинувачують ще 9 осіб

Чинний президент Республіки Косово Хашим Тачі обвинувачується у військових злочинах. Обвинувальний акт проти Тачі подав спецпрокурор Міжнародного суду щодо злочинів у Косові.

Про це повідомляє Euronews.

Крім Тачі, у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства звинувачуються ще 9 осіб. Їх підозрюють у вбивствах, тортурах, переслідуваннях і викраданнях людей.

"В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, у тому числі косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп", - зазначили в прокуратурі.

Обвинувальний висновок подається як "результат тривалого розслідування, яке може довести озвучені звинувачення поза всяким сумнівом".

Президент Косова Хашим Тачі керував антисербськими силами під час війни в Косові в кінці 1990-х років.

Менше року тому прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як той же суд викликав його за підозрою у злочинах проти людства.

Військові злочини в Косові розслідувалися Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі. У 2017 році Трибунал припинив своє існування, а замість нього створили Спеціальний міжнародний суд щодо злочинів у Косові.

Нагадаємо, на початку року в Косові засудили 8 етнічних албанців, їх звинуватили у змові з метою вбивства президента і прем'єра країни.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Косово
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