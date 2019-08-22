Парламент Косово проголосовал за самороспуск

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Выборы в парламент должен скоро назначить президент страны

В Косово 89 из 120 депутатов проголосовали за самороспуск парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Дату выборов, которые по закону должны состояться в течение следующих 45 дней, вскоре должен определить президент республики Хасим Тачи.

Самороспуск произошел после того, как премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 19 июля этого года подал в отставку. В 1998-1999 годах Хардинай, которого Международный трибунал в Гааге обвиняет в предполагаемых военных преступлениях, был членом повстанческой организации "Армия освобождения Косово", однако политик отвергает эти обвинения.

Напомним, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как получил повестку в Специальный трибунал в Гааге для дачи показаний как подозреваемый в совершении военных преступлений. Он занимал должность премьер-министра Косово с 2017 года.

Харадинай уже второй раз уходит с должности премьера по подозрению в совершении военных преступлений. В 2005 году он подал в отставку после того, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге обвинял его в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, однако тогда его оправдали.

Косово, где проживает 90 процентов этнических албанцев, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград до этого времени считает Косово одной из провинций Сербии. Независимость Косово также не признают несколько членов ЕС, Украина, Россия и Китай.