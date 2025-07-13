Президента Ірану було поранено внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Напівофіційне іранське агентство новин Fars повідомило, що Пезешкіан дістав поранення під час атаки на будівлю, в якій проходило засідання Вищої ради національної безпеки.

Повідомляється, що Ізраїль проводив операцію за зразком ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Винищувачі ВПС Ізраїлю були націлені на входи і виходи будівлі, щоб заблокувати шляхи евакуації.

За словами джерела, після вибухів відключилася електрика. Незважаючи на це, посадовим особам вдалося покинути приміщення через аварійний люк. Саме там Пезешкіан і отримав поранення.

Примітно, що кілька днів тому Іранський військовий начальник Мохсен Резаї повідомив в інтерв'ю Fars, що ЦАХАЛ атакував шість точок під час засідання Вищої ради.

А радник аятоли Алі Хаменеї, Алі Ларіджані зазначив, що Ізраїль хотів усунути верхівку країни і дістатися до керівництва.