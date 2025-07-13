Президента Ірану було поранено внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Президента Ірану Масуда Пезешкіана було поранео у ногу під час однієї з ізраїльських атак, коли тривала 12-денна війна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.
Напівофіційне іранське агентство новин Fars повідомило, що Пезешкіан дістав поранення під час атаки на будівлю, в якій проходило засідання Вищої ради національної безпеки.
Повідомляється, що Ізраїль проводив операцію за зразком ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
Винищувачі ВПС Ізраїлю були націлені на входи і виходи будівлі, щоб заблокувати шляхи евакуації.
За словами джерела, після вибухів відключилася електрика. Незважаючи на це, посадовим особам вдалося покинути приміщення через аварійний люк. Саме там Пезешкіан і отримав поранення.
Примітно, що кілька днів тому Іранський військовий начальник Мохсен Резаї повідомив в інтерв'ю Fars, що ЦАХАЛ атакував шість точок під час засідання Вищої ради.
А радник аятоли Алі Хаменеї, Алі Ларіджані зазначив, що Ізраїль хотів усунути верхівку країни і дістатися до керівництва.
Нагадаємо, Ізраїль та Іран воювали 12 днів з 13 червня. Спочатку Ізраїль атакував військові та ядерні об'єкти Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". ЦАХАЛ ліквідував високопоставлених військових і фізиків-ядерників.
Після цього обидві країни почали обмінюватися ударами. США втрутилися в ситуацію 22 червня, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що ядерну програму Ірану знищено. 24 червня він оголосив про припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.