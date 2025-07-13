Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля, - СМИ

Полуофициальное иранское агентство новостей Fars сообщило, что Пезешкиан получил ранения во время атаки на здание, в котором проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Сообщается, что Израиль проводил операцию по образцу ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Истребители ВВС Израиля были нацелены на входы и выходы здания, чтобы заблокировать пути эвакуации.

По словам источника, после взрывов отключилось электричество. Несмотря на это, должностным лицам удалось покинуть помещение через аварийный люк. Именно там Пезешкиан и получил ранение.

Примечательно, что несколько дней назад иранский военочальник Мохсен Резаи сообщил в интервью Fars, что ЦАХАЛ атаковал шесть точек во время заседания Высшего совета.

А советник аятоллы Али Хаменеи, Али Лариджани отметил, что Израиль хотел устранить верхушку страны и добраться до руководства.