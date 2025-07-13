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Президента Ірану було поранено внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ

Неділя 13 липня 2025 07:44
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Президента Ірану було поранено внаслідок удару Ізраїлю, - ЗМІ Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президента Ірану Масуда Пезешкіана було поранео у ногу під час однієї з ізраїльських атак, коли тривала 12-денна війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.

Напівофіційне іранське агентство новин Fars повідомило, що Пезешкіан дістав поранення під час атаки на будівлю, в якій проходило засідання Вищої ради національної безпеки.

Повідомляється, що Ізраїль проводив операцію за зразком ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Винищувачі ВПС Ізраїлю були націлені на входи і виходи будівлі, щоб заблокувати шляхи евакуації.

За словами джерела, після вибухів відключилася електрика. Незважаючи на це, посадовим особам вдалося покинути приміщення через аварійний люк. Саме там Пезешкіан і отримав поранення.

Примітно, що кілька днів тому Іранський військовий начальник Мохсен Резаї повідомив в інтерв'ю Fars, що ЦАХАЛ атакував шість точок під час засідання Вищої ради.

А радник аятоли Алі Хаменеї, Алі Ларіджані зазначив, що Ізраїль хотів усунути верхівку країни і дістатися до керівництва.

Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, Ізраїль та Іран воювали 12 днів з 13 червня. Спочатку Ізраїль атакував військові та ядерні об'єкти Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". ЦАХАЛ ліквідував високопоставлених військових і фізиків-ядерників.

Після цього обидві країни почали обмінюватися ударами. США втрутилися в ситуацію 22 червня, атакувавши протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що ядерну програму Ірану знищено. 24 червня він оголосив про припинення вогню.

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