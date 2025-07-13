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Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля, - СМИ

Воскресенье 13 июля 2025 07:44
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Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля, - СМИ Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу во время одной из израильских атак, когда продолжалась 12-дневная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International.

Полуофициальное иранское агентство новостей Fars сообщило, что Пезешкиан получил ранения во время атаки на здание, в котором проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Сообщается, что Израиль проводил операцию по образцу ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Истребители ВВС Израиля были нацелены на входы и выходы здания, чтобы заблокировать пути эвакуации.

По словам источника, после взрывов отключилось электричество. Несмотря на это, должностным лицам удалось покинуть помещение через аварийный люк. Именно там Пезешкиан и получил ранение.

Примечательно, что несколько дней назад иранский военочальник Мохсен Резаи сообщил в интервью Fars, что ЦАХАЛ атаковал шесть точек во время заседания Высшего совета.

А советник аятоллы Али Хаменеи, Али Лариджани отметил, что Израиль хотел устранить верхушку страны и добраться до руководства.

Война Израиля и Ирана

Напомним, Израиль и Иран воевали 12 дней с 13 июня. Сначала Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Операция получила название "Львиный народ". ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков.

После этого обе страны начали обмениваться ударами. США вмешались в ситуацию 22 июня, атаковав противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. 24 июня он объявил о прекращении огня.

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