В Минздраве рассказали, когда вернутся к вопросу отмены карантина

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Об этом заявил замглавы ведомства, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Минздрав сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

"Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза и в странах-соседях. Относительно внедрения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина. Мы только в третьем дне усиленных карантинных мероприятий... Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Данные Центра общественного здоровья гласят, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли еще семь украинцев.

Подчеркнем, в Центре общественного здоровья заявили, что смягчать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.