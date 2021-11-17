Президента Чехии могут выписать из больницы в ближайшие дни

Президента Чехии Милоша Земана могут выписать из Центрального военного госпиталя в Праге в ближайшие дни. Глава государства собирается уехать в загородную резиденцию - дворец Ланы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Земана телеканалу NOVA .

"Работаю уже сейчас. В любом случае я предполагаю, что в течение нескольких дней меня выпишут из больницы. Я поеду в Ланы", - сказал Земан, отвечая на вопрос о своем состоянии и прогнозах врачей.

Он добавил, что в загородной резиденции интенсивность его работы возрастет, и он сможет принимать посетителей. В частности, кандидатов в министры нового кабинета.

По его словам, первым делом после выписки из больницы он планирует назначить новым премьер-министром Чехии лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Земан добавил, что рассчитывает сделать это 26 ноября.