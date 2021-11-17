Президента Чехії можуть виписати з лікарні найближчими днями

Президента Чехії Мілоша Земана можуть виписати з Центрального військового госпіталю у Празі найближчими днями. Глава держави збирається виїхати в заміську резиденцію-палац Лани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Земана телеканалу NOVA .

"Працюю вже зараз. У будь-якому випадку я припускаю, що протягом декількох днів мене випишуть з лікарні. Я поїду в Лани", - сказав Земан, відповідаючи на питання про свій стан і прогнози лікарів.

Він додав, що в заміській резиденції інтенсивність його роботи зросте, і він зможе приймати відвідувачів. Зокрема, кандидатів у міністри нового кабінету.

За його словами, насамперед після виписки з лікарні він планує призначити новим прем'єр-міністром Чехії лідера Громадянської демократичної партії Петра Фіалу. Земан додав, що розраховує зробити це 26 листопада.