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Президента Чехії можуть виписати з лікарні найближчими днями

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Чехії Мілоша Земана можуть виписати з Центрального військового госпіталю у Празі найближчими днями. Глава держави збирається виїхати в заміську резиденцію-палац Лани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Земана телеканалу NOVA.

"Працюю вже зараз. У будь-якому випадку я припускаю, що протягом декількох днів мене випишуть з лікарні. Я поїду в Лани", - сказав Земан, відповідаючи на питання про свій стан і прогнози лікарів.

Він додав, що в заміській резиденції інтенсивність його роботи зросте, і він зможе приймати відвідувачів. Зокрема, кандидатів у міністри нового кабінету.

За його словами, насамперед після виписки з лікарні він планує призначити новим прем'єр-міністром Чехії лідера Громадянської демократичної партії Петра Фіалу. Земан додав, що розраховує зробити це 26 листопада.

Нагадаємо, 15 листопада Земана перевели з реабілітаційного відділення в стандартну палату з посиленим наглядом лікарів.

Відзначити, президент Чехії потрапив до лікарні через проблеми з печінкою 10 жовтня.

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ЧехіяМілош Земан