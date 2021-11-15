Президента Чехии перевели в стандартную палату: он сможет принимать посетителей

Президента Чехии Милоша Земана перевели из реабилитационного отделения в стандартную палату с усиленным наблюдением врачей. Глава государства сможет принимать посетителей, но при с ограничением по времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ČT24 .

"15 ноября 2021 года пациент был переведен в стандартную палату для длительного ухода", - цитирует телеканал пресс-секретаря Центрального военного госпиталя в Праге Джитку Зинке.

По его словам, одной из целей перевода Земана в обычную палату стала необходимость обеспечить прием посетителей главой государства. При этом они должны строго выполнять требования его лечащих врачей: предоставить негативный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, а также не иметь признаков простуды.

Продолжительность визита к президенту Чехии не должна превышать получаса. Во время него посетители обязаны находиться в медицинских масках повышенной степени защиты от инфекции. При этом в палате у главы государства смогут быть одновременно не более двух гостей.

"Всегда желательно проконсультироваться с медперсоналом о целесообразности даты и времени визита", - добавил Зинке.