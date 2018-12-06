У президента анонсують подальше розірвання договорів з РФ

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Україна буде розривати неактуальні договори

Україна буде розривати договори з Росією, які є не актуальними і не використовуються у міжнародних судах. Про це журналістам повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, робота буде продовжуватись у трьох напрямках.

"По-перше, це перегляд та інвентаризація всіх угод між Україною та Росією. Тобто ті угоди, які вигідні Україні для того, щоб використати їх у міжнародних судах, як доказ того, що РФ порушує умови договору в односторонньому порядку, а значить порушує міжнародний порядок. Якщо будуть діяти ті договори, які є неактуальними і не допоможуть Україні захищатися в судах, вони будуть припинені або розірвані", - повідомила Луценко.

Луценко зазначила, Україна буде керуватись Віденською конвенцією про міжнародні договори.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів.

Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.