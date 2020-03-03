Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна начала войну против коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

"Кризис в (городе) Тэгу и провинции Кенсан-Пукто достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он добавил, на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 трлн вон (25 млн долларов).

Напомним, во вторник, 3 марта министры финансов стран G7 проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить меры по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.