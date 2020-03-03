Президент Південної Кореї оголосив війну коронавірусу

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що його країна почала війну проти коронавірусу. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Мун Чже Ін зажадав від усіх міністерств і урядових агентств цілодобово бути готовими до надзвичайних ситуацій.

"Криза в (місті) Тегу і провінції Кенсан-Пукто досягла свого піку, і вся країна вступила у війну з інфекційним захворюванням", - сказав Мун Чже Ін.

Він додав, на невідкладні заходи щодо боротьби з коронавірусом буде направлено 30 трлн вон (25 млн доларів).

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня міністри фінансів країн G7 проведуть телефонну конференцію, щоб обговорити заходи з боротьби з економічним впливом спалаху коронавірусу COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.