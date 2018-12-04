Президент встретился с семьями захваченных украинских моряков

Фото: Порошенко и родственники моряков (president.gov.ua)

Порошенко проинформировал о действиях властей, направленные на освобождение моряков

Президент Украины Петр Порошенко встретился с родными военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

Порошенко проинформировал семьи моряков о действиях украинской власти, которые осуществляются для освобождения военнопленных из российских СИЗО.

"Мы не идем ни на какие компромиссы. И когда говорят: есть качество предварительные условия для того, чтобы мы делали любые дальнейшие шаги? Я говорю: первый шаг - воины домой", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что по Женевской конвенции задержанные украинцы являются военнопленные и "неподсудны ни одному кремлевскому суду". Также президент рассказал родным моряков о переговорах с лидерами государств и международных организаций в отношении содействия освобождению украинских воинов.

"Сразу же после этих переговоров все они выставили совершенно четкое требование президенту Путину. Первое - вернуть воинов. Второе - вернуть корабли и третье - обеспечить беспрепятственный проход Керченским проливом", - добавил он.

Глава государства поблагодарил родных и близких военнопленных моряков. В частности, отца командира катера "Бердянск", лейтенанта Романа Мокряка, - Николая, за патриотическое воспитание сына. Роман Мокряк после захвата в плен отказался свидетельствовать ФСБ России и участвовать в записи постановочного видео.

Также Порошенко отметил моряка Богдана Небылицу, который еще в 2014 году после аннексии Крыма отказался служить оккупационным властям. Вместе с другими курсантами он спел Гимн Украины в Севастопольской академии Нахимова во время того, как оккупанты спускали с флагштока флаг Украины и поднимали свой.

Глава государства выразил слова поддержки и Дмитрию Ейдеру - отцу самого младшего из моряков катера "Бердянск", 18-летнего Андрея Ейдера, который получил ранения во время захвата.

Фото: встреча Порошенко с семьями захваченных моряков РФ (president.gov.ua)

Ранее сообщалось, что по словам Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особенную" модель освобождения. В частности, их нельзя обменивать на преступников.

РБК-Украина сообщало, что в московском СИЗО-2 "Лефортово" к каждому украинскому моряку подселят по одному заключенному.